Sorrento-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Benevento, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono dare seguito alle due vittorie consecutive trovate nel miglior momento della stagione finora. L’avversario però è di alta categoria e di alta classifica: il Benevento vuole ritornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. Diretta del match alle 18.30 in onda su Sky Sport 253 e NOW TV.

