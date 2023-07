Oggi in tv Mondiali scherma Milano 2023: orari e diretta streaming preliminari fioretto femminile e spada maschile

Tutto pronto per la seconda giornata dei Mondiali di Milano 2023 di scherma, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: il programma di giornata con i preliminari di fioretto femminile e spada maschile. Prosegue lo spettacolo della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Nella prima giornata obiettivo tabellone principale centrato sia per Federica Isola che per Riccardo Nuccio ed ora tocca ad altri due azzurri provare ad inserirsi tra i migliori. La seconda giornata è dedicata alle fasi preliminari di fioretto femminile e spada maschile, dai primi assalti fino al tabellone dei 64 atleti.

L’Italia vedrà scendere in pedana la campionessa Arianna Errigo, al rientro dalla maternità, e Gabriele Cimini, che proveranno a raggiungere i compagni di squadra nel tabellone principale per proseguire la loro avventura iridata. Chi approderà nel main draw? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di domenica 23 luglio all’Allianz Mico di Milano. Queste prime gare della fase preliminare non godranno della copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca e tutti i risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma della seconda giornata dei Mondiali di Milano 2023 di scherma con gli orari dei preliminari di fioretto femminile e spada maschile.

9.00 Fioretto femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)

11.00 Spada maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64)