Davide Di Veroli chiude al terzo posto nella prova di Doha, valida per la Coppa del Mondo di spada 2024/2025. Il romano delle Fiamme Oro ha iniziato la sua gara con il successo per 15-14 sullo svizzero Favre nel primo incontro di giornata. Nel tabellone da 32 il vicecampione del mondo in carica ha superato il portoghese Frazao con il risultato di 15-13. Negli ottavi Davide ha battuto il giapponese Kano per 15-10 centrando l’accesso tra i migliori 8. Il ritorno sul podio (che mancava dallo scorso maggio a Saint-Maur) per il 23enne azzurro è diventato certezza grazie al 14-13 con cui ha superato il ceco Jurka. In semifinale Di Veroli si è fermato contro il belga Loyola. Gabriele Cimini si ferma a un passo dal podio, che gli è stato negato solo dall’ungherese Siklosi, vincitore per 15-9 nel match dei quarti di finale. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 23° Simone Mencarelli, 32° Gianpoalo Buzzacchino e 41° Enrico Piatti.

I risultati di oggi

Finale

Loyola (Bel) b. Siklosi (Hun) 15-11

Semifinali

Loyola (Bel) b. Di Veroli (ITA) 15-9

Siklosi (Hun) b. Limardo Gascon (Ven) 12-7

Quarti di finale

Di Veroli (ITA) b. Jurka (Cze) 14-13

Siklosi (Hun) b. Cimini (ITA) 15-9

Ottavi di finale

Cimini (ITA) b. Imrek (Usa) 15-13

Di Veroli (ITA) b. Kano (Jpn) 15-10

Tabellone da 32

Cimini (ITA) b. Somody (Hun) 15-10

Elsayed (Egy) b. Mencarelli (ITA) 15-10

Komata (Jpn) b. Buzzacchino (ITA) 13-12

Di Veroli (ITA) b. Frazao (Por) 15-13

Tabellone principale da 64

Cimini (ITA) b. Ho (Hkg) 15-6

Mencarelli (ITA) b. Stankevych (Ukr) 14-13

Buzzacchino (ITA) b. Koch (Hun) 15-8

Bayard (Sui) b. Piatti (ITA) 10-9

Di Veroli (ITA) b. Favre (Sui) 15-14

Al femminile Paulis sul podio

Primo podio nel massimo circuito della scherma per Lucrezia Paulis. La 21enne di Ariccia delle Fiamme Oro, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, ha aperto con la vittoria nel derby azzurro su Sara Maria Kowalczyk per 12-11, nel tabellone da 64, per poi superare nel turno dei 32 l’argentina Di Tella con il risultato di 12-9. Negli ottavi ha poi avuto la meglio sulla francese Vanryssel con il punteggio di 12-10 entrando tra le prime otto. La prima medaglia della carriera per l’azzurra classe 2003 è arrivata grazie alla vittoria nei quarti di finale sulla cinese Mo, con il verdetto di 14-10. Lo stop in semifinale contro l’estone Differt, per 15-11, ha sancito per Lucrezia Paulis la conquista di una splendida medaglia di bronzo, la prima in carriera e proprio in una gara del circuito d’élite GP FIE.

Fuori dal podio Alberta Santuccio. La protagonista della stoccata dell’oro ai Giochi di Parigi si è fermata ai quarti di finale contro l’estone Differt per 15-11 e ha chiuso in 6ª posizione mancando di un soffio la lotta per le medaglie. Stop negli ottavi, invece, per l’altra olimpionica Giulia Rizzi (9ª), per Federica Isola (11ª) e Alessandra Bozza (15ª). All’esordio stagionale Rossella Fiamingo non va oltre i trentaduesimi di finale.

I risultati di oggi

Finale

Hsieh (Hkg) b. Differt (Est) 15-7

Semifinali

Differt (Est) b. Paulis (ITA) 15-11

Hsieh (Hkg) b. Bezhura (Ukr) 14-11

Quarti di finale

Paulis (ITA) b. Mo (Chn) 14-10

Differt (Est) b. Santuccio (ITA) 15-11

Ottavi di finale

Santuccio (ITA) b. Guzzi Vincenti (Usa) 15-10

Paulis (ITA) b. Vanryssel (Fra) 12-10

Hsieh (Hkg) b. Rizzi (ITA) 11-10

Song (Kor) b. Bozza (ITA) 15-7

Differt (Est) b. Isola (ITA) 15-12

Tabellone da 32

Rizzi (ITA) b. Klasik (Pol) 15-8

Bezhura (Ukr) b. Fiamingo (ITA) 11-10

Bozza (ITA) b. Marzani (ITA) 15-10

Isola (ITA) b. Yang (Chn) 15-14

Santuccio (ITA) b. Jeon (Kor) 15-8

Paulis (ITA) b. Di Tella (Arg) 12-9

Tabellone principale da 64

Rizzi (ITA) b. Rodopoulou (Gre) 13-7

Fiamingo (ITA) b. Von Kerssenbrock (Fra) 10-9

Bozza (ITA) b. Lehis (Est) 15-11

Marzani (ITA) b. Okhotnikova (Ain) 15-14

Isola (ITA) b. Varfolomeyeva (Ukr) 11-8

Santuccio (ITA) b. Romeo (Sui) 15-13

Paulis (ITA) b. Kowalczyk (ITA) 12-11

Fuori agli ottavi le squadre maschili e femminili

Stop agli ottavi di finale per entrambe le formazioni italiane a Plovdiv. Decima posizione per l’Italia femminile mentre ha chiuso al 14° posto il team maschile.

Beffa all’ultima stoccata per le ragazze del CT Nicola Zanotti. Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Mariella Viale e Manuela Spica sono state battute nel primo match di giornata dalla Polonia per 45-44. Il quartetto italiano ha poi battuto Hong Kong nel primo incontro del tabellone dei piazzamenti con il punteggio di 45-37. Sconfitta la Cina 45-35, arriva la sconfitta sconfitta per mano della Bulgaria, con il risultato di 45-40, che ha sancito il 10° posto dell’Italia.

Ottavi di finale stregati anche nella gara maschile per il quartetto azzurro composto da Dario Cavaliere, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi e Pietro Torre: fatale l’assalto con la Cina, vinto dagli asiatici per 45-41. Nel tabellone dei piazzamenti per gli sciabolatori italiani è arrivata un’altra battuta d’arresto contro l’Ungheria, sempre con il punteggio di 45-41, prima della vittoria contro il Kazakhstan per 45-31. Infine, la sconfitta nella sfida con la Turchia (45-38) per il 14° posto dei ragazzi del CT Zanotti.