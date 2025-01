Nadia Battocletti vince ancora. L’argento olimpico dei 10.000 metri si impone nel Cross di Alà dei Sardi, appena venti giorni dopo il trionfo nel Campaccio di San Giorgio su Legnano. L’atleta italiana ha percorso i sei chilometri alle pendici del Monte Acuto in 20:17, correndo la seconda metà della prova in solitaria. La seconda classificata è Marta Forero, che ha raggiunto il traguardo con mezzo minuto di ritardo sulla vincitrice, firmando un crono di 20:48. L’argento continentale Under 23 si era aggiudicata la scorsa edizione. A completare il podio è l’ungherese Lilla Bohm, autrice di un 20:58. Quarta piazza per Micheline Niyomahoro dal Burundi, mentre chiude la top cinque Sara Nestola, che ha raggiunto il traguardo in 21:12. Settima posizione per Linda Palumbo in 21:28

“Felice di essere qui – commenta Nadia Battocletti dopo la vittoria – ed è bello vedere tantissimi spettatori a fare il tifo. Mi è piaciuto molto il tracciato, finalmente ho corso questa gara dopo aver dovuto rinunciare un anno fa”. Il prossimo impegno nella rassegna tricolore di cross è in programma a Cassino per la metà di marzo, ma Battocletti è pronta per un’incursione sui 3000 indoor. L’atleta tricolore è infatti attesa a Liévin, in Francia, il 13 febbraio.

La prova maschile dell’Alà dei Sardi si è dimostrata più combattuta. Il successo è andato all’etiope Berihu Aregawi, argento olimpico nei 10.000 metri. Il vincitore si è sbilanciato sul finale, a causa di un contatto nel corso della volata conclusiva, ma è riuscito a trovare lo spunto decisivo per mettersi davanti a tutti in 29:46. Appena dietro di lui, con 29:47, c’è l’ugandese Harbert Kibet. Terza piazza invece per il burundese Emile Hafashimana, leggermente staccato in 30:21. Il migliore degli italiani è Iliass Aouani, quarto con 30:39. Conclude invece sesto Pasquale Selvarolo, mentre Daniele Meucci termina ottavo.