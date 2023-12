Scherma, weekend con 72 azzurri in Coppa del Mondo: c’è il ritorno in pedana di Tommaso Marini

Un fine settimana davvero intenso per la Coppa del Mondo di scherma, che da giovedì 7 a domenica 10 dicembre vedrà atleti sparsi in quattro sedi e tre continenti. In pedana sei specialità e un totale di ben 72 azzurri. La sciabola maschile e femminile sarà protagonista a Orleans (Francia), la spada maschile e femminile a Vancouver (Canada), mentre il fioretto si “sdoppierà” tra Tokoname (Giappone) per gli uomini e Novi Sad (Serbia) per le donne. Tante gare importanti per imprimere un’ulteriore accelerazione sulla strada della Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024.

Spicca il ritorno del campione del mondo in carica Tommaso Marini dopo l’operazione chirurgica: “Quattro mesi dopo l’intervento alla spalla non vedo l’ora di tornare in gara. Sono felicissimo di tornare a tirare e lo farò divertendomi come sempre”, ha detto la medaglia d’oro di Milano 2023. Sarà invece indisponibile Gabriele Cimini, uno dei componenti del team di spada maschile laureatosi Campione del Mondo a Milano 2023.

I CONVOCATI

Sciabola maschile: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre.

Sciabola femminile: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rosella Gregorio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale.

Spada maschile: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Spada femminile: Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi.

Fioretto maschile: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Fioretto femminile: Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e la campionessa mondiale Alice Volpi.