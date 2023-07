Scherma, Paolo Azzi: “Giornata da raccontare ai nipoti”

“È una di quelle giornate da raccontare ai nipoti. Sono due finali molto diverse tra di loro, nel fioretto femminile le ragazze hanno sofferto un po’ la gara individuale, ma hanno dimostrato di essere in grado di saper soffrire nel momento difficile. I ragazzi hanno dimostrato di essere in ottima condizione, hanno tenuto alta la concentrazione, di fronte a una super squadra come la Francia sono riusciti ad ottenere un risultato così netto”. Queste le dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi dopo i due ori conquistati dalle squadre di fioretto femminile e di spada maschile ai mondiali in corso a Milano. Una giornata storica, che porta agli azzurri anche la vittoria aritmetica nel Medagliere per Nazioni con una giornata d’anticipo. “Il bilancio del mondiale? Fermo restando che abbiamo ancora una carta importante da giocarci col fioretto maschile, il bilancio è già positivo. La sciabola ha dimostrato di essere un pochino sottotono, ora per la qualifica olimpica dovremo sbagliare poco durante l’anno, ma siamo assolutamente in corsa. Per il resto posso dire che abbiamo ottenuto risultati importanti, eccellenti. Ci fa piacere nei confronti del pubblico che ci ha sostenuto in queste giornate”, conclude Azzi.