Scherma, nel weekend fioretto maschile e femminile in Corea. Sciabolatrici in Belgio

La scherma azzurra si prepara ad essere protagonista di un grande weekend di Coppa del Mondo. Il fioretto maschile e femminile sarà impegnato a Busan per il secondo Gran Prix della stagione, mentre le sciabolatrici sono attese dalla tappa del circuito iridato a Sint-Niklaas. Venerdì e sabato saranno dedicati interamente alle fasi preliminari, mentre domenica si disputeranno le finali. Per il fioretto il commissario tecnico Stefano Cerioni ha convocato 24 atleti: in campo femminile spazio a Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, insieme alle autorizzate Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini; tra gli uomini Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con loro gli autorizzati Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli.

Le sciabolatrice convocate dal ct Nicola Zanotti per la gara di Sint-Niklaas, in Belgio, sono 12: si tratta di Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili, autorizzate Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo e Mariella Viale. Domenica 19 la gara a squadre vedrà l’Italia in pedana il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. A seguire il gruppo azzurro, con il CT Zanotti, ci saranno i maestri dello staff Benedetto Buenza e Cristiano Imparato, a supporto del team anche il fisioterapista Andrea Giannattasio.