Ciclismo, risultati e classifica Milano-Torino 2023: trionfa De Kleijn, Gaviria battuto

I risultati e la classifica della Milano-Torino 2023, appuntamento classico di ciclismo che anticipa la Milano-Sanremo. A vincere sui 192 km del percorso è l’olandese Arvid De Kleijn che corona un grandissimo lavoro della Tudor, Battuto Fernando Gaviria in volata con l’olandese che si è spostato sulla destra ed è riuscito a contenere il suo ritorno. Sul gradino più basso del podio, un altro olandese, Casper Van Uden. Primo italiano è Matteo Moschetti, quinto.

Le prime fasi di gara hanno visto subito l’attacco di sei corridori (Johan Meens, Andrea Pietrobon, Alessio Nieri, Alessandro Iacchi, Stefan De Bod e Veljko Stojnic), lasciati liberi dal resto del gruppo, andando ben oltre i tre minuti di distacco. Da segnalare la presenza importante del vento, che in certe fasi ha anche favorita la velocità del gruppo. A 90km dal traguardo, Pietrobon ha anche dovuto fare i conti con una foratura. L a gara è poi proseguita senza particolari sussulti con il gruppo che ha cominciato ad alzare il ritmo ed ha ripreso i fuggitivi praticamente ai 15 km dall’arrivo. Ma, a sorpresa, i 4 di testa hanno riallungato nuovamente ma ad 11km dal termine la fuga è definitivamente finita. In una rotonda, a 6km dall’arrivo, arriva una caduta per fortuna senza particolari conseguenze. Nel finale la Tudor riesce a tenere un ritmo folle con velocità di punta altissima e alla fine la spunta Arvid De Kleijn.

RISULTATI e CLASSIFICA MILANO-TORINO 2023