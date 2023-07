Scherma, Mondiali Milano 2023: russi senza inno e senza bandiera e esclusi dalle gare a squadre

Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare ai mondiali di scherma a Milano, in programma dal 22 al 30 luglio, ma potranno gareggiare solo in forma individuale e senza inno e bandiera. Inoltre sono anche stati esclusi dalle gare a squadre. ci sarà la squadra ucraina, che però non vorrebbe sfidare russi e bielorussi nelle gare. Nei giorni scorsi lo ha ribadito anche il presidente della Federazione ucraina di scherma, Mikhail Ilyashev. Come previsto dalle regole del Cio utilizzate ormai in tutti gli sport, russi e bielorussi non possono partecipare se sostengono attivamente la guerra, se sono atleti assunti dall’esercito e non possono presentarsi in squadra. Sono in tutto 1200 gli atleti attesi per i campionati del mondo all’Allianz MiCo, dove il 25 luglio sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.