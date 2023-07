Cuadrado all’Inter, La Russa scherza: “Chi nasce rotondo…”

Anche il presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro, Ignazio La Russa commenta l’arrivo all’Inter di Juan Cuadrado, ormai ex laterale della Juventus. Dopo un ‘No’ divertito ad un giornalista che gli chiedeva un commento sul trasferimento, La Russa si è limitato a concedere una battuta con tanto di gioco di parole: “Chi nasce rotondo non può morire Cuadrado”. L’esterno colombiano – il cui arrivo in nerazzurro ha diviso in due la tifoseria interista – ha sottoscritto un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2024. L’ufficialità è arrivata in tarda serata e anche gli ultras sembrano decisi a lanciare messaggi distensivi verso il giocatore: “Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”, recitava uno striscione.