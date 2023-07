Scherma, Mondiali Milano 2023: Italia ai quarti nel fioretto maschile, sciabola femminile eliminata

L’Italia del fioretto maschile a squadre ha superato senza problemi i turni preliminari dei Mondiali di Milano 2023, qualificandosi così per i quarti di finale di domattina. Con il campione a livello individuale Tommaso Marini lasciato a riposo, il team azzurro composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi ha superato il Belgio con il punteggio di 45-29. Tutto facile anche nel turno precedente, con il sedicesimo di finale chiuso sul 45-16 contro il Qatar. Domani sarà quindi caccia alle medaglie per chiudere con il botto la rassegna iridata in casa, nei quarti di finale gli avversari saranno quelli di Hong Kong.

Niente da fare invece per le Azzurre della sciabola femminile, che si sono fermate agli ottavi di finale e vedono così complicarsi parecchio la strada verso la qualificazione olimpica. Il terzetto composto da Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio è stato infatti fermato dall’Ucraina della rientrante Olga Kharlan, riammessa in pedana dopo la squalifica di qualche giorno fa nella gara individuale e le seguenti polemiche per il mancato saluto all’avversaria russa. Dopo l’agevole 45-17 ai danni della Colombia nei sedicesimi, le Azzurre sono state battute per 33-45 al termine di nove assalti che hanno visto l’Italia sempre costretta a inseguire e mai davvero in corsa per il passaggio del turno. Un passaggio a vuoto pesante, in parte favorito anche da un sorteggio sicuramente non favorevole a livello di tabellone.

