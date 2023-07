F1 shootout GP Belgio 2023: disastro Aston Martin: Stroll monta le slick e va a muro, Alonso escluso

Disastro Aston Martin nel Q2 delle shootout in vista della sprint race del GP del Belgio di F1. Prendendosi un rischio, decidono di mandare in pista Lance Stroll con le gomme medie da asciutto su una pista invece bagnata: già sbagliato montare le slick, per giunta non le rosse soft ma le gialle, e così per il canadese stare in pista è complicatissimo. Ragion per cui, in una delle curve più veloci, il figlio del patron del team finisce a muro. Bandiera rossa, mancano 29 secondi e la sessione non riprende, questo crea un danno anche a Fernando Alonso che partirà quindicesimo, ma non consente nemmeno a Ricciardo, Albon e Sergeant di migliorarsi, anche loro esclusi.