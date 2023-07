Calciomercato: Umtiti è un nuovo giocatore del Lille

Samuel Umtiti è un nuovo giocatore del Lille. Il giocatore francese abbandona la Serie A dopo una sola stagione, ma ritrova un allenatore con un passato in Italia ovvero Fonseca. Il 29enne difensore ha firmato un contratto fino al 2025. “Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo e di questo club. Ho aspettato questo momento per molto tempo, condivido i valori e i progetti ambiziosi della società. Sono cresciuto con questa cultura della vittoria e voglio portare il mio piccolo contributo e la mia mentalità vincente nella squadra”, le prime parole del campione del Mondo nel 2018.