Fiorentina, Igor saluta: “Per sempre un tifoso viola”. De Zerbi lo aspetta

La Fiorentina non potrà contare su Igor nella prossima stagione. Il difensore brasiliano, infatti, approderà in Premier League dove De Zerbi ha insistito per averlo nelle prossime stagioni al Brghton. Prima di partire e firmare Igor ha voluto ringraziare tutto il popolo viola per tutto quello regalato a lui in questi anni.

Le parole di Igor sul suo profilo Instagram: “Ho imparato dai miei genitori che devo essere sempre grato per tutto e per tutti coloro che fanno o hanno fatto parte della mia vita. E non posso fare a meno di venire qui a ringraziare la Fiorentina, tutti quelli che sono stati miei compagni di squadra e tutti i tifosi. Ho imparato, ho vissuto, sono cresciuto come uomo e come professionista e questo segnerà sempre la mia vita. “Potrei restare qui a dire tante cose, ma preferisco dire grazie, sarò sempre un tifoso di questa grande squadra. Forza viola, è stato un piacere e un sogno indossare questa maglia”