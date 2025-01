Dopo la quarta medaglia olimpica di una straordinaria carriera, il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel giorno del debutto al Grand Palais, Gigi Samele aveva deciso di prendersi qualche settimana di meritato riposo. “Voglio capire se la pedana mi mancherà, se avrò ancora voglia di divertirmi in gara”. E la risposta non poteva che essere sì, così il campione azzurro è pronto a tornare in pedana e lo farà nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola, in programma nel weekend a Plovdiv, in Bulgaria. Lo sciabolatore italiano rientra nei convocati del ct Zanotti per questo appuntamento di scherma dal 23 al 26 gennaio prossimo e pur avendo saltato le prime tre prove del massimo circuito internazionale, conserva ancora la posizione numero 5 nel ranking.

Con Samele, nella prova individuale maschile, presenti anche Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea. Nell’individuale femminile, invece, spazio a Michela Battiston, che è reduce dallo splendido secondo posto nel Grand Prix di Tunisi, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti e Rebecca Gargano.

IL CALENDARIO DELLA TAPPA DI PLOVDIV

Sarà un lungo weekend quello della tappa di Coppa del Mondo di sciabola in quel di Plovdiv, questo perché si parte già giovedì 23 gennaio con le qualificazioni e i tabelloni preliminari femminili, quindi venerdì 24 gennaio qualificazioni e tabelloni preliminari per quanto riguarda gli uomini. Sabato 25 gennaio entrambe le fasi finali e i tabelloni dei 64 in campo femminile e maschile per quanto riguarda le prove individuali, infine domenica 26 gennaio sarà la volta dei due tornei a squadre. A questo proposito, per le prove in team l’Italia si schiererà, per quanto riguarda le donne, con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica e Mariella Viale in pedana. Nella gara maschile, invece, il quartetto scelto dal ct Zanotti, supportato in questa trasferta dai tecnici di staff Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino e Lucio Landi e dai fisioterapisti Andrea Giannattasio e Simone Piacquadio, prevede Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre.

ITALIA REDUCE DA UN GRANDE WEEKEND

L’Italia è reduce da grandi risultati nelle tre tappe di Coppa del Mondo dello scorso weekend. Si è gareggiato in Asia per il fioretto femminile a Hong Kong, in Europa con il fioretto maschile a Parigi, e poi la sciabola aveva già esordito nell’anno solare con il Grand Prix di Tunisi, dunque con gare solo individuali sia per uomini che per donne. Il bottino complessivo italiano racconta di tre ori, due argenti e un bronzo, che portano già a quota ventuno il totale dei podi, con ben dieci vittorie, in questo straordinario inizio di stagione, la prima del nuovo quadriennio olimpico.

E nel prossimo weekend farà il proprio debutto nel 2025 anche la spada con le atlete e gli atleti del commissario tecnico Dario Chiadò che saranno impegnati nel Grand Prix di Doha. In questo appuntamento, il più prestigioso del circuito internazionale, sono attesi i debutti stagionali e il ritorno in pedana delle olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.