Comincia il terzo turno nei tornei singolari degli Australian Open 2025, ma nessun azzurro scenderà in campo nella giornata di venerdì 17 gennaio. Il programma rimane comunque molto ricco, chiaramente, con incontri di altissimo livello che vedono coinvolte alcune delle migliori teste di serie iscritte. L’Italia, comunque, sarà grande protagonista con le partite di doppio. Ecco, quindi, gli spunti principali della giornata.

Paolini/Errani all’esordio, Bolelli/Vavassori impegnati nel secondo turno

Dopo il rinvio per le piogge dei giorni scorsi, scendono finalmente in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, che vogliono iniziare al meglio l’anno disputando un torneo di livello nell’Happy Slam per dar seguito a un 2024 da sogno. Per le due azzurre l’esordio sarà sulla carta molto morbido, contro le wild card australiane Daria Saville e Priscilla Hon. Un match, chiaramente, comunque da non sottovalutare. Ad aprire la giornata sul Court 3, invece, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo la vittoria al primo turno saranno impegnati contro un altro italiano, Luciano Darderi, che nel torneo di doppio fa coppia con l’ecuadoregno Diego Hidalgo.

In campo anche Djokovic e Sabalenka

Niente italiani nei tornei di singolare, come anticipato, ma non per questo mancherà lo spettacolo. Ad aprire il programma sulla Rod Laver Arena, infatti, sarà Aryna Sabalenka, impegnata nel terzo turno contro la danese Clara Tauson. Successivamente, spazio al match tra Nuno Borges e Carlos Alcaraz, mentre la testa di serie numero 7 del torneo maschile, Novak Djokovic, sfiderà il ceco Tomas Machac. In campo anche Alexander Zverev, contro Jacob Fearnley, mentre Laura Siegemund, dopo aver eliminato a sorpresa Zheng, se la vedrà con Anastasia Pavlyuchenkova.

Australian Open 2025, l’ordine di gioco di venerdì 17 gennaio

ROD LAVER ARENA

Dalle 1:30 – (1) Sabalenka vs Tauson

non prima delle 4 – Borges vs (3) Alcaraz

Dalle 9 – (7) Djokovic vs (26) Machac

a seguire – Danilovic vs (7) Pegula

MARGARET COURT ARENA

Dalle 1:30 – (12) Shnaider vs (18) Vekic

non prima delle 3:30 – Fearnley vs (2) Zverev

Dalle 9 – (3) Gauff vs (30) Fernandez

a seguire – (15) Draper vs Vukic

JOHN CAIN ARENA

Dalle 1 – (27) Pavlyuchenkova vs Siegemund

non prima delle 3 – Carballes Baena vs (12) Paul

Dalle 7 – Osaka vs Bencic

a seguire – (14) Humbert vs (20) Fils

KIA ARENA

Dalle 2:30 – (11) Badosa vs (17) Kostyuk

a seguire – Mensik vs Davidovich Fokina

a seguire – (24) Lehecka vs Bonzi

1573 ARENA

Dalle 3:30 – (23) Frech vs (14) Andreeva

COURT 3

Dalle 1 – (3) Bolelli/Vavassori vs Darderi/Hidalgo

a seguire – Cornea/Navone vs (4) Krawietz/Puetz

a seguire – (4) Errani/Paolini vs (WC) Hon/Saville