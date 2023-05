Scherma, Grand Prix fioretto Shanghai 2023: argento per Martina Batini e Francesco Ingargiola

L’Italia del fioretto torna dal Grand Prix di Shanghai con le due medaglie d’argento di Martina Batini e Francesco Ingargiola nelle gare individuali della competizione valevole anche per la Qualifica Olimpica a livello individuale per Parigi 2024. Per la schermitrice pisana – al secondo argento in questa stagione dopo quello ottenuto a Cairo – è arrivata la sconfitta in finle contro la tedesca Anne Sauer all’ultima stoccata per 15-14, nonostante una grande rimonta che l’aveva portata dal 6-13 al 14-14. Peccato anche per Camilla Mancini, anche lei sconfitta alla stoccata decisiva dalal poi vincitrice Sauer.

Si tratta invece della prima volta sul podio di una prova Grand Prix di fioretto Assoluti per il poliziotto marchigiano, che nell’atto conclusivo si è arreso nettamente allo statunitense Massialas per 15-6. Durante il su percorso Ingargiola aveva anche estromesso dal torneo il connazionale e olimpionico Daniele Garozzo per 15-9 nei quarti di finale e soprattutto nei sedicesimi il numero uno del tabellone e del ranking mondiale Tommaso Marini. Dal fioretto del CT Stefano Cerioni ancora due podi e risposte importantissime in vista del Mondiale di Milano e lungo il percorso di Qualifica Olimpica.