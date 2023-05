Verona, Spezia e Lecce, chi retrocede? Le combinazioni a due giornate dalla fine

Doveva essere una finale salvezza, ma Lecce-Spezia ha emesso un verdetto che riguarda un’altra squadra: la Cremonese è aritmeticamente retrocessa in Serie B e saluta dopo appena un anno la massima serie. La trentaseiesima giornata di Serie A regala la salvezza matematica alla Salernitana e disegna i seguenti contorni dei bassifondi: Verona attualmente in zona retrocessione a quota 30 punti, una lunghezza in meno dello Spezia e tre del Lecce. Nell’anno dell’introduzione della novità spareggio, le ultime due giornate definiranno la terza retrocessa. Nel prossimo turno l’Hellas Verona dovrà conquistare punti in casa contro l’Empoli per non rischiare di scendere con una giornata di anticipo. Nell’ultimo turno poi c’è la trasferta contro il Milan. Di conseguenza, la situazione della squadra di Zaffaroni è quella più difficile. Al Lecce servono quattro punti per avere la certezza di evitare lo spareggio, ammesso che l’Hellas riesca a fare sei su sei. I pugliesi dovranno sfidare le due sorprese della stagione: Monza in trasferta e Bologna in casa. Lo Spezia invece – con un solo punto di vantaggio – dovrà sfidare il Torino in casa e poi far visita ad una Roma reduce dalla finale di Europa League. Il Verona spera nell’impresa: la vittoria contro l’Empoli è d’obbligo, poi servirà far punti sul campo del Milan e sperare in un aiuto sull’altro campo. Insomma, la possibilità dello spareggio salvezza è più viva che mai: da regolamento si giocherà al termine della stagione solo nel caso in cui due o più squadre finiscano il campionato al terzultimo posto con pari punti. Non si terrà quindi conto della differenza gol o degli scontri diretti.

IL CALENDARIO A CONFRONTO

VERONA (30 punti): Empoli, MILAN

SPEZIA (31 punti): Torino, ROMA

LECCE (33 punti): MONZA, Bologna