Scherma, Grand Prix FIE Budapest 2024: nove spadiste azzurre nel tabellone principale

Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Caforio e Roberta Marzani raggiungono nel tabellone principale del Grand Prix FIE di spada a Budapest Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, già qualificate per diritto di ranking. Una fase a gironi a punteggio pieno (sei vittorie su sei) regala il pass per il turno successivo a Bozza e Isola, mentre Paulis, Caforio e Marzani riescono a superare i turni preliminari ad eliminazione diretta. Niente da fare invece per Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk, fermate nell’ultimo turno rispettivamente da Hecht (Isr) e Mackinnon (Can). Ritiro nel tabellone da 256 invece per Gaia Traditi (per lei due vittorie nella fase a gironi). Domani è in programma la seconda giornata di gare del GP ungherese con la fase preliminare maschile. Già qualificati a domenica Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. A salire in pedana nelle fasi preliminari saranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.