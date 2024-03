Ginnastica artistica, World Cup Baku 2024: Iorio in finale anche alla trave, bene Macchini

Seconda giornata di competizioni a Baku, dove è in corso di svolgimento la tappa di World Cup 2024 di ginnastica artistica maschile e femminile. Dopo Cairo e Cottbus (senza azzurri in Germania perché impegnati nella tappa anconetana di Serie A), è l’Azerbaigian a ospitare ora le gare internazionali. Ieri Salvatore Maresca è arrivato in finale negli anelli ed Elisa Iorio ha conquistato l’atto conclusivo alle parallele asimmetriche. Quest’ultima ha bissato quest’oggi alla trave, volando in finale con il quinto piazzamento e il punteggio personale di 13.366. Domenica, per questo motivo, la ritroveremo in gara tra le migliori otto contro l’algerina Kaylia Nemour, la cinese Zhang Qingying, le brasiliane Julia Soares e Andreza Lima De Lima, la belga Nina Derwael, la ginnasta di Cina Taipei Ting Hua-Tien e la giapponese Takezawa Kaoruko. Per l’altra azzurra in gara, Sofia Tonelli, all’esordio a livello internazionale, 12.100 punti e ventiduesimo posto complessivo, mentre sul quadrato azero ha totalizzato 12.600 punti per il diciassettesimo posto. Giorgia Villa a causa della febbre non è partita con le compagne.

Carlo Macchini non ha tradito le attese alla sbarra. Il vice campione europeo in questo attrezzo, argento continentale conquistato ad Antalya, ha chiuso al sesto posto la sua routine con 14.266 punti e lo rivedremo in finale insieme al brasiliano Arthur Mariano, il cipriota Ilias Georgiu, il colombiano Angel Barajas, il ginnasta di Cina Taipei Tang Chia-Hung, il cinese Xiao Ruoteng, l’egiziano Ahmed Elmaraghy e il lituano Robert Tvorogal. Il neo campione assoluto in carica, Mario Macchiati, non si qualifica per le finali, visto che chiude al ventunesimo posto alla sbarra ed è diciassettesimo al cavallo con maniglie, dove Edoardo De Rosa ha già ottenuto il pass per le final eight.