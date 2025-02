Il commissario tecnico del fioretto nazionale Simone Vanni sta dirigendo il primo allenamento collegiale da Responsabile d’arma. A Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, sono riuniti 28 atleti, che lavoreranno in vista della Coppa del Mondo al Cairo. La rassegna iridata, in programma tra il 6 e il 9 marzo, prevede sia prove individuali che a squadre, tanto al femminile quanto al maschile. La tappa di Coppa del Mondo inizierà giovedì 6 e venerdì 7 marzo con i gironi e turni preliminari femminili e maschili. Sabato 8 si terranno i tabelloni principali a 64. Domenica 9 sarà il momento ‘clou’ per le prove a squadre.

LE DICHIARAZIONI DI VANNI

“È bello ed è importante partire, conoscerci. Abbiamo programmato questo primo allenamento in preparazione delle gare al Cairo. Sarà la prima prova di Coppa del Mondo per me da CT, e sì, sono onesto, me la sono immaginata mille volte – le parole di Simone Vanni –. Il fioretto azzurro deve provare a vincere ogni competizione, riuscirci o no dipende dal nostro lavoro e da quello dei ragazzi. Ovviamente guardiamo anche agli appuntamenti più importanti della stagione, perché teniamo moltissimo agli Europei in casa, a Genova, a cui seguiranno i Mondiali di Tbilisi. Fare bene in questi grandi eventi vuol dire anche dare risalto alla scherma e a tutte le palestre che s’impegnano per far crescere il nostro movimento”.

I CONVOCATI

Saranno ventiquattro gli azzurri che voleranno in Egitto. Nel femminile, il CT Vanni ha selezionato Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi. Insieme a loro, saranno in pedana anche Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini. Per la gara maschile, sono stati convocati Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, ai quali si uniranno Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio.

Per quanto riguarda le gare a squadre, sono stati indicati cinque nomi, tra i quali saranno definiti i quartetti. Per il femminile, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini e Alice Volpi. Per gli uomini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Commissario tecnico: Simone Vanni

Maestri: Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapisti: Massimiliano Aver, Stefano Vandini

IL PROGRAMMA DELLA COPPA DEL MONDO

Giovedì 6 marzo

Ore 8 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari prova femminile

Venerdì 7 marzo

– Ore 8 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari prova maschile

Sabato 8 marzo

– Ore 7 (orario italiano): Tabellone principale da 64 prova femminile

– Ore 8.40 (orario italiano): Tabellone principale da 64 prova maschile

– Ore 15.30 (orario italiano): Fasi finali

Domenica 9 marzo

– Ore 7 (orario italiano): Inizio prove a squadre

– Ore 15.30 (orario italiano): Fasi finali