Condizioni difficili in avvio dell’Investec South African Open 2025, torneo del DP World Tour in corso di svolgimento sui green del Durban CC (par 72) dell’omonima città sudafricana. Le violenti piogge di ieri hanno infatti costretto gli organizzatori a uno straordinario lavoro per rendere il campo giocabile, con un inevitabile ritardo di tre ore nelle partenze della prima giornata. Per questo motivo non tutti i giocatori sono riusciti a completare il primo round nella giornata di giovedì e torneranno in campo venerdì mattina per chiudere le loro prime 18 buche.

Al momento in testa alla classifica con -7 ci sono tre giocatori: lo svedese Fredrik From e l’inglese Sam Bairstow hanno concluso il primo round, mentre il sudafricano Darren Fichardt deve ancora chiudere le ultime quattro buche. Hanno invece tutti completato il proprio giro i cinque giocatori che si trovano in quarta posizione provvisoria a -6: si tratta dello scozzese Richie Ramsay, dell’indiano Shubankar Sharma, del cinese Haotong Li, del sudafricano Jayden Schaper e dell’inglese Todd Clements.

Gli italiani: altra buona partenza di De Leo

In casa Italia si registra un’altra buona partenza di Gregorio De Leo, biellese classe 2000 e alla prima stagione sul DP World Tour dopo aver conquistato la “carta” tramite la qualifying school. L’azzurro, reduce dall’ottimo quinto posto del Kenya Open, si trova al 14° posto provvisorio dopo aver concluso il primo giro in 68 (-4). A pari merito con lui tanti nomi interessanti, a cominciare dal giovane e talentuoso francese Martin Couvra e dai veterani Jamie Donaldson e Rafa Cabrera Bello. A -4 anche John Parry (secondo in Kenya la scorsa settimana) e Branden Grace, giocatore del LIV ma con nove titoli DP e due titoli PGA in bacheca oltre a quattro top-5 nei Major: i due hanno però giocato appena 8 buche nel primo giro, mentre ne ha giocate 13 il vincitore dell’Open d’Italia 2024 Marcel Siem che si trova a sua volta a -4.

Appena più indietro Andrea Pavan, che dopo aver giocato 13 buche è a -3 in 28esima piazza provvisoria. Il romano tornerà quindi in campo domattina e potrebbe anche guadagnare ancora posizioni in classifica. Sembra invece totalmente compromesso il torneo di Francesco Laporta: il pugliese è incappato in una giornata a dir poco complicata, chiudendo il primo giro in 76 colpi per un +4 che in questo momento vale addirittura il 140° posto. Servirà una mezza impresa domani per riuscire a superare il taglio.

In Sudafrica sono in palio anche tre posti per l’Open Championship

L’Open nazionale del Sudafrica è una delle gare con maggior tradizione in calendario, essendo ormai giunto all’edizione numero 114. Anche per questo motivo il torneo fa parte delle “Qualifying Series” dell’Open Championship, Major in programma dal 17 al 20 luglio sui green nordirlandesi del Royal Portrush. Ecco quindi che i migliori tre giocatori non ancora qualificati per l’Open della classifica finale del South African Open staccheranno il pass per giocare in Irlanda del Nord a luglio. Un obiettivo per quasi tutti i giocatori in gara, dal momento che appena 4 tra i 156 al via sono già qualificati per l’Open Championship.