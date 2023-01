Scherma, il fioretto azzurro brilla a Parigi: nuovo successo di Volpi. Palumbo e Bianchi sul podio

L’Italia brilla ancora una volta nella Coppa del Mondo 2023 di scherma che, in questo weekend, ha fatto tappa a Parigi per il CIP – Challenge International de Paris. Alice Volpi ha trionfato nella gara di fioretto femminile e conquista il suo secondo successo stagionale dopo quello ottenuto a Belgrado, che la proietta a sette vittorie complessive in carriera in Coppa del Mondo. Volpi ha superato in finale la statunitense Lee Kiefer mediante il punteggio di 15-13, al termine di un match durissimo. L’intero percorso odierno dell’azzarra è stato tutt’altro che semplice, viste le difficoltà incontrate nella prima sfida contro Wu, portacolori di Hong Kong. Una volta superato questo scoglio la rappresentante italiana ha poi superato 15-4 la romena Calugareanu e la compagna di squadra Martina Sinigalia per 15-10.

In semifinale incontro con la padrona di casa Ysaora Thibus, che ha regalato grandi emozioni e alla fine ha premiato Volpi per 15-13. Terzo posto e medaglia di bronzo, invece, per Francesca Palumbo, sconfitta soltanto in semifinale dalla statunitense Lee Kiefer. Il tris di azzurre tra le “top 8” è completato da Serena Rossini, che ha chiuso settima grazie a un’ottima prestazione. L’anconetana delle Fiamme Gialle era partita con il successo sulla statunitense Blow per 15-12, ripetendosi poi con la giapponese Azuma, sconfitta 15-12, prima di vincere per 15-11 il derby contro Beatrice Monaco, che ha invece concluso in 15^ posizione. Per Rossini lo stop è arrivato solo nei quarti di finale contro Lee Kiefer.