MOVIOLA – Inter-Verona, mani di Hien su tiro di Mkhitaryan: per arbitro e Var niente rigore

Episodio da moviola in Inter-Verona con il netto tocco di mani da parte di Hien sulla conclusione verso la porta di Mkhitaryan. I nerazzurri hanno questo a gran voce il calcio di rigore, l’arbitro Fabbri ha lasciato proseguire e prima di battere il calcio d’angolo si è atteso la decisione del Var. Che, come spiegato anche da Marelli su Dazn, non è intervenuto perché il movimento del difensore dell’Hellas è volto a chiudere il braccio e non ad aprirlo, anche se il tocco è netto e il braccio era in una posizione non troppo naturale. Restano dubbi, ma la decisione finale è supportabile.