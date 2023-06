MOVIOLA – Lecco-Foggia, fallo di Ogunseye su Bianconi: rigore col Var

Episodio da moviola in Lecco-Foggia. Chiesto un calcio di rigore dai lombardi per il contatto in area tra Ogunseye e Bianconi. Quest’ultimo viene steso nettamente, ma l’arbitro Davide Di Marco inizialmente non aveva accordato il penalty. Richiamato dal collega Valerio Marini al Var per una on field review, inevitabile fischiare il penalty dopo la revisione. Lepore dal dischetto fa 1-1, decisione alla fine corretta.