Dopo lo strepitoso appuntamento di Lima con il fioretto, in cui sono arrivati quattro podi individuali tra cui la vittoria di Macchi, la scherma italiana si prepara a tornare protagonista nel prossimo weekend in cui si terranno due appuntamenti di Coppa del mondo. In particolare, a Marrakech, in Marocco, andrà in scena la tappa di spada, sia al femminile che al maschile, con le gare che si terranno tra giovedì 27 e domenica 30 marzo. Da venerdì 28, invece, spazio anche alla sciabola che vedrà gli uomini impegnati a Budapest e le donne a Il Cairo. In totale saranno 48 gli azzurri in pedana: in tutte e tre le sedi sono previste sia gare individuali che a squadre.

Scherma, a Marrakech la tappa di spada

Come detto, a Marrakech andrà in scena un weekend di spada che prevede sia il tabellone maschile che quello femminile. La Nazionale sarà guidata dal ct Dario Chiadò e dai tecnici Diego Confalonieri, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, supportati dal medico Chiara Lodoli e dal fisioterapista Marco Sciunnacche. Al femminile in gara Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Sara Maria Kowalczyk, Nicol Foietta, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Carola Maccagno, Gaia Caforio e Roberta Marzani. Al maschile, invece, ecco Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Marco Paganelli e Nicolò Del Contrasto. Il programma prevede giovedì e venerdì i gironi e i turni preliminari, prima per le donne e poi per gli uomini, mentre sabato andranno in scena i due tabelloni principali. Infine, domenica le gare a squadre.

La spada si divide tra Il Cairo e Budapest

La sciabola, invece, si divide tra Il Cairo per le donne e Budapest per gli uomini. In entrambi i casi il programma prevede le qualificazioni venerdì, le finali individuali sabato e le prove a squadre domenica. Guidate dal ct Andrea Aquili, a Il Cairo saranno in pedana Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Manuela Spica, Carlotta Fusetti, Martina Criscio, Claudia Rotili, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti e Maria Clementina Polli. A Budapest, seguiti dal ct Andrea Terenzio, invece, ecco Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Lupo Veccia Scavalli e Daniele Franciosa.