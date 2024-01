Scherma, Coppa del Mondo sciabola 2023/2024: Mormile sul terzo gradino del podio a Tunisi

Arriva un podio dai due tornei individuali di Coppa del Mondo di sciabola in corso nella tappa di Tunisi. Il miglior risultato di giornata è quello di Chiara Mormile, che nel torneo femminile si è spinta sino alla semifinale, persa poi contro la spagnola Lucia Martin-Portugues con un netto 15-6. La 28enne è stata l’unica della squadra azzurra a vincere nella giornata odierna, superando una dietro l’altra Dayibekova (15-12), Skarbonkiewicz (15-10), Martis (15-4), Berder (15-12) prima dello stop in semifinale. Eliminate al primo turno Michela Battiston (12-15 contro Navarro), Manuela Spica (8-15 contro Bashta), Irene Vecchi (14-15 contro Hramova), Giulia Arpino (6-15 contro Seo), Rossella Gregorio (14-15 contro Karimova) e Martina Criscio (12-15 contro Yun).

Nel tabellone maschile quarti di finale per Michele Gallo, sconfitto per 15-12 dallo statunitense Colin Heathcock, mentre negli ottavi era stato eliminato Luigi Samuele dal francese Bolade Apithy per 15-11. Fuori ai 16esimi Mattia Rea, Enrico Berrè e Luca Curatoli, mentre si erano fermati al primo ostacolo Lorenzo Ottaviani, Dario Cavaliere, Giovanni Repetti e Pietro Torre.