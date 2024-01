La curva della Fiorentina si schiera con Sarri: “No alla Supercoppa in Arabia Saudita”

Anche la curva della Fiorentina si schiera con Maurizio Sarri, dopo le dichiarazioni del tecnico della Lazio contro la Supercoppa Italiana al termine della sfida tra biancocelesti e Lecce. “Non c’è una presa di posizione ma solo senso della ragione. No alla Supercoppa in Arabia Saudita”, recita uno degli striscioni appesi alla Fiesole durante il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Udinese. “Nardella tranquillo alla copertura ci s’è pensato noi”. “Firenze e Fiorentina connubio per l’eternità”. “Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”, le frasi scritte su altri striscioni esposti prima dell’inizio della sfida. La Fiorentina volerà in Arabia Saudita per affrontare il Napoli nelle final four.