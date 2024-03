Scherma, Coppa del Mondo di spada: 24 azzurri nel week end tra Nanchino e Tbilisi

Saranno ventiquattro gli spadisti azzurri che si divideranno tra Cina e Georgia per il week end di Coppa del Mondo di spada. Le azzurre sono ad Hong Kong per rifinire la preparazione in vista della tappa di Nanchino, dove venerdì inizierà la prova individuale. Nella prima giornata saranno in pedana per la fase a gironi Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Giulia Rizzi, pronte a giocarsi un biglietto per il tabellone principale di sabato, dove sono già ammesse per ranking Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Domenica ci sarà la competizione a squadre che vedrà il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. La spedizione FIS, guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, in Cina potrà contare anche sui maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni, sul medico Chiara Lodoli e sul fisioterapista Francesco Aragona. Le fasi finali, sia sabato che domenica, per via del fuso orario saranno previste nella mattinata italiana.

Gli uomini della spada azzurra saranno invece impegnati a Tbilisi. Per diritto di ranking Davide Di Veroli e Federico Vismara sono già ammessi al tabellone principale. A salire in pedana venerdì, a partire dai gironi, saranno invece Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli e William David Sica. La tappa di Coppa del Mondo degli spadisti si chiuderà domenica con la gara a squadre in cui l’Italia si schiererà con Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo. Per lo staff tecnico del CT Chiadò, guideranno gli azzurri sulle pedane georgiane i maestri Enrico Di Ciolo, Paolo Zanobini e Massimo Zenga Germano, supportati dalla fisioterapista Veronica Balzano. Riflettori puntati quindi anche sulla spada, in un week end che vede gli sciabolatori azzurri inseguire la qualifica olimpica a Budapest.