Scherma, Coppa del Mondo Atene 2023: Battiston sesta nella sciabola e migliore italiana

Michela Battiston è stata la migliore italiana ad Atene, sede della prova individuale di sciabola femminile valevole per la Coppa del Mondo di scherma. La friulana si è infatti fermata nei quarti di finale, sconfitta 15-10 dalla padrona di casa Gkountoura. Grande prova di carattere comunque per Battiston, che nei turni precedenti aveva inanellato due vittorie all’ultima stoccata per 15-14 contro la polacca Kozaczuk e poi soprattutto contro la numero uno del ranking mondiale, l’azera Bashta. Tra le altre italiane, hanno sfiorato l’accesso ai quarti di finale anche Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro, che nel tabellone da 16 sono state rispettivamente sconfitte dalla francese Rifkiss per 15-14 e dall’ucraina Kharlan per 15-9. Nel tabellone da 32 si erano invece fermate Viale, Mormile e Gregorio. Domani la gara a squadre: l’Italia scenderà in pedana rappresentata da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile.