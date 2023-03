Judo, Grand Slam Tashkent 2023: settimo posto nei 70 kg per Martina Esposito

Martina Esposito si classifica al settimo posto nei 70 kg al torneo Gran Slam di Tashkent. L’azzurra, dopo le vittorie ottenute per ippon nei confronti della kazaka Mayakova e dell’uzbeca Razzokberdieva, che le hanno consentito di qualificarsi ai quarti di finale, viene sconfitta da Barbara Matic, croata numero 1 del ranking mondiale e campionessa del mondo 2021 e 2022. Successivamente ko anche nel recupero con l’uzbeca Gulnoza Matniyazova, cui si è arresa per immobilizzazione.

L’azzurra si è detta poco soddisfatta dell’ultimo match: “Sicuramente non sono per niente contenta di come ho fatto l’ultimo incontro. Però questo è il judo, oggi tocca a te domani toccherà a me. In questa gara ho fatto delle cose che prima non avrei mai provato in gara e quindi per me è una cosa positiva. Incasso e porto a casa e continuo a lavorare a testa bassa. Voglio fare un ringraziamento ai Carabinieri che mi danno la possibilità di essere una professionista, Matteo che oggi mi ha seguito in gara, che è come sempre impeccabile e, ovviamente, tutta la mia famiglia ed il mio ragazzo”.

Si è interrotta al primo turno invece la gara di Agnese Zucco nei 63 kg che, seguita da Alessandra Giungi, ha ceduto al golden score all’ungherese Brigitta Varga.

Domenica, terza e conclusiva giornata del Grand Slam uzbeco, con le categorie pesanti (F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg) e tre italiane in gara: Giorgia Stangherlin (78), Eleonora Geri ed Asya Tavano (+78).