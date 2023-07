Mondiali Scherma Milano 2023, Santuccio: “Abbiamo dimostrato di valere come squadra”

La spadista Alberta Santuccio, dopo aver conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 di scherma di Milano, ha commentato l’amara sconfitta in finale contro la francese Cansassamy: “Tra qualche minuto sbollirò la rabbia del match e potrò gioire per questo argento mondiale. Ero tesissima, un mondiale in casa può essere una beffa, ci sono pro e contro. Ma adesso posso dirlo, ci sono solo pro. Abbiamo dimostrato di essere una bellissima squadra, abbiamo dimostrato di valere, incrociamo la dita per questa prova, puntiamo alla qualifica”.

Medaglia di bronzo, invece, per Mara Navarria, sconfitta in semifinale proprio da Santuccio: “Non mi aspettavo un tabellone del genere, ho dovuto tirare fuori non solo tecnica e tattica, ma anche le unghie. Ho faticato tanto fisicamente, non sono in formissima, vengo da una stagione devastante. Il mio ginocchio non è ancora pronto a tutto questo, purtroppo dovevo stare in questa gara, volevo esserci a tutti i costi. Ho pagato tanto, contro la Kong mi girava la testa, ho messo le ultime stoccate perché volevo vincere, ma non riuscivo a reggermi in piedi”.