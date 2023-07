Roma, dalla Spagna: accordo col Real Madrid per Guerrero, giovane figlio d’arte

La Roma è vicina a un colpo in entrata. Come riferisce Relevo, il club giallorosso avrebbe trovato un principio di accordo col Real Madrid per prelevare il diciannovenne Julen Jon Guerrero, figlio d’arte in quanto il padre Julen è stata una leggenda dell’Athletic Bilbao dal 1992 al 2006. Viene segnalato come un centrocampista offensivo di qualità, un trequartista con tecnica ed eleganza, probabilmente non il profilo chiesto da Mourinho, ma un ottimo prospetto che proviene da un settore giovanile importante come quello dei blancos. Lo scorso anno ha giocato in prestito all’Amorebieta.