A Carrara i successi di Pietro Hirsch Buttè e Vittoria Mocci aprono la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola. Oggi in pedana gli Under 20, domani gli Assoluti.

I successi tra gli Under 17 di Pietro Hirsch Buttè e Vittoria Mocci hanno aperto ieri a Carrara il lungo weekend dedicato alla Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile.

Un venerdì di grande scherma, assalti spettacolari e importanti indicazioni per il futuro della specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Hirsch Buttè e Mocci d’oro tra i Cadetti

Applausi per gli sciabolatori protagonisti di una gara incerta e avvincente.

Il successo tra i maschi è andato a Pietro Hirsch Buttè del Club Scherma Roma, che ha superato in finale Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma Padova) con il punteggio di 15-11.

Sul podio anche Simone Antonio Giarnera (Dauno Foggia) e Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia).

Ai piedi del podio si sono piazzati Emanuel Manzo (Sommavesuvio), Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna), Filippo Landi (SS Lazio Scherma Ariccia) e Matteo Casavecchia (Fides Livorno).

Nella gara femminile, vittoria netta per Vittoria Mocci dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma, che ha battuto in finale Matilde Reale (Frascati Scherma, classe 2010) con un eloquente 15-3.

Il terzo gradino del podio è stato condiviso dalle gemelle Vittoria e Diletta Fusetti del Petrarca Scherma Padova.

Completano la top 8: Greta Vinci (5ª, SS Lazio Scherma Ariccia), Leonilda Buenza (6ª, Dauno Foggia), Aurelie Bianca Personi (7ª, Fides Livorno) e Giulia Iacolare (8ª, SS Lazio Scherma Ariccia).

Le ultime due, classe 2011, erano al debutto tra le Cadette.

Oggi in pedana gli Under 20, domani gli Assoluti

La Prima Prova Nazionale di sciabola a Carrara, che assegna i primi pass per i Campionati Italiani di Roma 2026, prosegue oggi con la giornata dedicata agli Under 20.

Le fasi finali delle gare della categoria Giovani saranno trasmesse in diretta dalle 15.55 su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma gratuita di Sportface TV che propone le competizioni della FIS in live streaming.

Sabato 1° novembre – Giovani

Sciabola maschile: inizio gara ore 11.00

Sciabola femminile: inizio gara ore 13.30

Fasi finali live dalle 15.55 su Assalto TV

Domenica 2 novembre – Assoluti

Sciabola maschile: inizio gara ore 9.30

Sciabola femminile: inizio gara ore 12.00

Fasi finali live dalle 14.10 su Assalto TV

RISULTATI COMPLETI – Cadetti 2025

Sciabola maschile

Pietro Hirsch Buttè (Club Scherma Roma) Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma Padova) Simone Antonio Giarnera (Dauno Foggia) Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia) Emanuel Manzo (Sommavesuvio) Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna) Filippo Landi (SS Lazio Scherma Ariccia) Matteo Casavecchia (Fides Livorno)

Sciabola femminile