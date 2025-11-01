Giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 1° novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà una giornata ricca di sport. I fari sono puntati su Jannik Sinner, che affronterà il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. Si prenderanno la scena anche Jasmine Paolini e Sara Errani, le quali faranno il loro debutto alle WTA Finals nel torneo di doppio contro Muhamad e Schuurs sul cemento di Riad. Da non perdere anche l’X20 Trofee di ciclocross, con le gare di Oudenaarde, e il Grand Prix di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Saskatoon. Spazio anche anche ai campionati di calcio, basket, volley, pallamano, pallanuoto e rugby.

Sport in tv: tutto il programma della giornata

07.00 TENNIS – WTA 250 Jiujiang, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Hong Kong; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il torneo WTA 250 di Jiujiang; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 JUDO – Europei Under 23 (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – HYLO Open (diretta streaming su BWF Tv)

12.30 TENNIS – WTA 250 Chennai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257, SuperTenniX; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.30 CALCIO (Serie B) – Avellino-Reggiana (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Napoli (diretta streaming su DAZN)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Karlsruher-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – WTA Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Muhamad/Schuurs (ore 13.30), Swiatek-Kewys (secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 16.00), Anisimova-Rybakina (terzo match dalle ore 13.30), Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko (quarto match dalle ore 13.30)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara elite donne a Oudenaarde (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Zverev (secondo match dalle ore 14.30 e non prima delle ore 17.00)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Rovigo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Mogliano-Fiamme Oro, Rugby Lyons-Biella (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara elite uomini a Oudenaarde (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Atalanta(diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Frosinone (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Sudtirol (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Ortigia-Olympic Roma, Telimar-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Capurso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Heidenheim-Eintracht Francoforte, Mainz-Werder Brema, St. Pauli-Borussia Moenchengladbach, Union Berlino-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.55 SCHERMA – Cadetti / Giovani Assoluti di Sciabola maschile e femminile – Fasi finali live su Sportface TV

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Leeds (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Brentford, Fulham-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Jupiler League belga) – Waregem-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Rijeka (diretta streaming su Como Tv)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.10 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Heerenveen (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Nizza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – L’Ekipe Orizzonte Catania-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Giappone (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Empoli (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Trento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Bra (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Genova (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Roma (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.15 BASKET (Serie A) – Sassari-Udine (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (League Cup scozzese, semifinale) – Motherwell-St. Mirren (diretta streaming su Como Tv)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Al Fayha (diretta streamig su Como Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.40 RUGBY (Test Match) – Scozia-USA(diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 PALLAMANO (amichevole) – Francia-Italia (non è prevista diretta tv/streaming

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Paris

FC (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Erice, Teramo-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Pescara (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di

Amazon Prime Video)

19.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Rhtyhm dance a Saskatoon (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Volendam (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Cremonese-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Anderlecht-KV Mechelen (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.10 RUGBY (Test Match) – Irlanda-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program maschile a Saskatoon (diretta

streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Guimaraes-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.00 MMA – UFC Fight Night 273, main event: Steve Garcia vs David Onama (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

22.00 BASKET (NBA) – Milwaukee Bucks-Sacramento Kings (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating coppie a Saskatoon (diretta streaming su Discovery+)