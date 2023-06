Giochi Europei Cracovia 2023, scherma: Eloisa Passaro vince il bronzo nella sciabola

Prima medaglia per la scherma azzurra ai Giochi Europei di Cracovia: Eloisa Passaro ha vinto il bronzo nella prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l’infortunio della compagna Michela Battiston, ha iniziato bene ottenendo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi. Poi ha eliminato la belga Corteyn per 15-9 e la bulgara Neikova per 15-4. Nei quarti Passaro ha sconfitto 15-9 l’ungherese Karona, poi in semifinale si è arresa per 15-12 all’ucraina Olga Kharlan. Ai piedi del podio Rossella Gregorio, sconfitta nei quarti proprio dalla Kharlan per 15-13. Chiara Mormile ha chiuso al 12° posto, Martina Criscio 26ª, entrambe sconfitte dalla spagnola Navarro. Nella spada maschile, invece, fatale il primo turno di eliminazione diretta per Valerio Cuomo, unico rappresentante dell’Italia Team in gara. L’azzurro, dopo tre vittorie e altrettante sconfitte nella fase a gironi, è uscito di scena per una sola stoccata contro l’olandese Rafel Tulen, che ha prevalso per 15-14.