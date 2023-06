LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tuffi: finale piattaforma con Giovannini e Timbretti Gugiu (DIRETTA)

La diretta live della finale maschile dalla piattaforma 10 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: ci sono Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu a giocarsi le chances di medaglia, con in più il pass olimpico in palio per chi riuscirà a vincere la gara. I due azzurri non partono con i favori del pronostico, ma Giovannini si è piazzato in terza posizione nelle eliminatorie, mentre Timbretti Gugiu è arrivato decimo. Si parte alle ore 18 italiane di oggi, martedì 27 giugno.

