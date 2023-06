Champions League: 30mila euro di multa al Porto per aver impedito ai tifosi dell’Inter di entrare allo stadio

Multa di 30.000 euro al Porto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter. Lo hanno stabilito gli organi disciplinari della Uefa richiamando gli articoli 16(1), ordine e sicurezza durante le partite delle competizioni UEFA, 15.01, assegnazione dei biglietti, e 17.02 ,disposizioni di segregazione). Gli avvenimenti risalgono allo scorso marzo, quando gli addetti all’entrata del Do Dragao hanno impedito ai tifosi dell’Inter di entrare allo stadio per motivi di sicurezza.

Multa anche per il Siviglia dopo la finale di Europa League contro la Roma. Diverse multe per il club spagnolo per comportamento improprio della squadra (8.000 euro), invasione del terreno di gioco (10.000 euro), lancio di oggetti (34.875 euro) e accensione di fuochi d’artificio (2.000), per un totale di 54.875 euro di ammenda