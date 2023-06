Europei scherma Plovdiv 2023, venerdì 16 giugno: tutti gli italiani in gara

Tutti gli italiani in gara nella prima giornata degli Europei di scherma 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv, in Bulgaria. La rassegna continentale si apre con le prove individuali di spada maschile e fioretto femminile, che oltre ai titoli europei mettono in palio anche punti importanti in chiave qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia scende in pedana con quattro azzurre e quattro azzurri con l’obiettivo di salire sul podio e smuovere subito il medagliere per confermarsi tra le nazionali più forti. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di venerdì 16 giugno, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane (un’ora in meno rispetto alla Bulgaria). Di seguito, il programma della prima giornata degli Europei di Plovdiv 2023 di scherma con gli orari italiani e tutti gli azzurri al via.

GLI AZZURRI IN GARA OGGI

EUROPEI PLOVDIV 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA

SCHERMA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

ITALIANI IN GARA VENERDI’ 16 GIUGNO (orari italiani)

08.00 Spada maschile: GABRIELE CIMINI, VALERIO CUOMO, DAVIDE DI VEROLI, FEDERICO VISMARA (riserva Andrea Santarelli)

12.00 Fioretto femminile: MARTINA BATINI, MARTINA FAVARETTO, FRANCESCA PALUMBO, ALICE VOLPI (riserva Erica Cipressa)

17.30 Fasi finali spada maschile e fioretto femminile