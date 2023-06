Musetti cerca la semifinale a Stoccarda: l’azzurro è chiamato a ribaltare il pronostico contro Tiafoe

Nel torneo che gli ha regalato le prime vittorie in carriera sull’erba, Lorenzo Musetti non vuole porsi limiti e sogna la semifinale. Un compito non facile per l’azzurro, che ai quarti di finale dell’Atp 250 di Stoccarda sfida da sfavorito Frances Tiafoe, terza forza del seeding. Musetti sta comunque vivendo un discreto momento di forma (iniziato a partire dal torneo Monte-Carlo), decisamente opposto a quello di inizio stagione, in cui le cose non andavano per il verso giusto. Inoltre, i due successi ottenuti nei turni precedenti lasciano ben sperare e Lorenzo potrà assolutamente dire la sua.

Musetti arrivava a questo torneo con un bilancio di 0 vittorie e 4 sconfitte a livello Atp sull’erba, peraltro senza alcun set vinto, ma è stato bravissimo a trovare fin da subito un buon feeling e farsi strada. Menzione d’onore specialmente perché era reduce dalla stagione su terra rossa e, come noto, la transizione da una superficie all’altra non è semplice, neppure per i migliori al mondo (vedasi le sconfitte di Tsitsipas e Medvedev). Il set più difficile è stato il primo, quello contro Gojo, dove ha dovuto anche annullare un set point. Vinto quello, Lorenzo si è come sbloccato ed è andato in crescendo, vincendo il match contro il croato e superando poi, sempre in due set, il francese Barrere.

Meno impegnativo il percorso di Tiafoe, che in quanto terza testa di serie ha beneficiato di un bye al primo turno. Al suo debutto, finora unico match disputato, ha superato per 7-6 6-4 il ceco Jiri Lehecka in 1h19′. Solida prestazione da parte dell’americano, che ha annullato tutte e tre le palle break concesse e ha chiuso in volata i due set, dominando il tie-break (7-2 con sei punti di fila) e vincendo gli ultimi tre game del secondo parziale.

Musetti e Tiafoe si sono incontrati tante volte in carriera, ben cinque per la precisione. Le prime due risalgono a tornei Challenger nel 2020 sulla terra rossa perciò sono di relativa importanza. Il primo precedente a livello Atp risale invece al torneo di Acapulco del 2021 (cemento) e fu vinto da Musetti. Tiafoe si è preso la rivincita quest’anno in United Cup, ma l’azzurro non era al meglio tanto che si è ritirato dopo un set. Sulla terra rossa, a Roma, ha però avuto la meglio Musetti, imponendosi in rimonta in un match caratterizzato dalla pioggia. Il confronto di Stoccarda sarà quindi il primo su erba, superficie sulla quale può vantare molta più esperienza Tiafoe, che ha già preso parte cinque volte al torneo di Wimbledon, spingendosi fino agli ottavi nel 2022.

Di conseguenza, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà il 25enne del Maryland, che già pregusta una semifinale tutta a stelle e strisce contro Taylor Fritz. I bookies valutano una vittoria di Tiafoe 1,45 mentre quella di Musetti 2,65. Si preannuncia comunque una sfida equilibrata, con l’over 22,5 game che paga meno dell’under. Ciò vuol dire che non è da escludere un terzo set oppure due parziali combattuti, magari con un tie-break. Molto dipenderà dalla capacità di Musetti di disinnescare il servizio di Tiafoe, che resta una delle armi potenzialmente più decisive del match. Contestualmente, Lorenzo avrà bisogno di servire molte prime e possibilmente trovare più punti diretti possibili. Appuntamento alle ore 11.00 sul Center Court di Stoccarda: in palio un posto in semifinale contro Fritz o Fucsovics.