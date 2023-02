Calendario Grand Prix Torino 2023 fioretto: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della tappa di Torino del Grand Prix 2023 di scherma: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Grande attesa per le prove di fioretto maschile e femminile del “Trofeo Inalpi” Grand Prix 2023, circuito d’élite con punteggio raddoppiato. L’Italia scenderà sulla pedana del Pala Alpitour della città piemontese con un contingente di 40 atleti, 20 azzurre e 20 azzurri, pronti a lottare per accedere al tabellone principale e conquistare piazzamenti di peso anche in chiave ranking.

STREAMING E TV – Le fasi iniziali non godranno di copertura televisiva né streaming, ma le fasi finali saranno trasmesse a partire dalle ore 18.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario del Grand Prix di Torino di fioretto maschile e femminile con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le gare.

Calendario Grand Prix Torino 2023

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2023

10.00 Qualificazioni fioretto femminile

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

10.00 Qualificazioni fioretto maschile

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

9.00 Fioretto femminile – Tabellone principale dei 64

10.30 Fioretto maschile – Tabellone principale dei 64

18.00 Semifinali Fioretto femminile

18.30 Semifinali Fioretto maschile

A seguire le finali