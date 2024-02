Running, trionfo keniano alla mezza maratona di Verona: vincono Yego e Kosgei

Festa per 7mila runner alla Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon. “Verona è una città sportiva, siamo infatti eredi di una grande tradizione di numerose discipline sportive. La nostra attenzione è massima, anche in considerazione dell’importante ruolo collante che lo sport ha a livello sociale“, ha detto il sindaco Damiano Tommasi. A vincere la gara maschile è il keniano Wisley Yego, primo in 1h1’15”, davanti connazionale Enos Kales. Medaglia di bronzo per l’etiope Gishe Gemechu Bute in 1h02:45 mentre la prima bandiera italiana a sventolare è quella di Daniele D’Onofrio, che completa le sue fatiche in 1h03:13. Gara fotocopia anche al femminile dove la keniana Vivian Jerotich Kosgei vince in 1h09:18. Piazza d’onore per un’ottima Giovanna Epis, staccata di 1’37”, mentre sul terzo gradino del podio c’è la 19enne Nausica Barberini Magnani.