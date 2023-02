Running, Terre di Siena Ultramarathon 2023: nella 50 km trionfano Quercioli e Moroni

Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera) e Federica Moroni (G.S. Gabbi) hanno conquistato il successo nella 50 km delll’8ª Terre di Siena Ultramarathon, che ha visto ai nastri di partenza oltre 1.200 runner sotto la pioggia. Matteo Giacomelli (ASD Runner San Gemini) e Valentina Dami (ASCD Silvano Fedi), invece, hanno vinto la 32 km; nella 18 km affermazioni di Leonardo Grilli (Atletica Umbertide) e Silvia Gaffi (SSD Runner Trainer). Una giornata all’insegna del grande sport, dunque, che ha consacrato altri grandi campioni.

“Prima della partenza avevo deciso di non esagerare fino alla maratona. Poi, quando sono iniziate le salite, ho aumentato la velocità raggiungendo i tre atleti in testa e poi superandoli. Ho visto che non riuscivano a tenere il mio passo, forse hanno speso troppo prima. E poi io amo quando la pendenza sale. È stata la mia prima volta a Siena, mi sono iscritto il giorno di chiusura delle iscrizioni. La mia ragazza veniva a correre la 50 km, visto che avevo deciso di accompagnarla mi sono detto: perché non farla? Il freddo? Non l’ho sofferto. Bella gara e ottima organizzazione”, ha spiegato Quercioli.

“Non ho corso la gara che avrei voluto al 15° km ho bagnato anche la termica a contatto con la pelle e ho iniziato ad avere freddo. Ho avuto anche un piccolo malore, ma ho voluto continuare. Peccato per questo tempo”, ha detto, invece, Moroni.

“È la mia prima volta che corro questa gara, che mi ha fatto fare tanta fatica ma mi ha fatto anche divertire. La vittoria? La ciliegina sulla torta”, le parole di Dami.