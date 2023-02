Carabao Cup 2023, il Manchester United torna a vincere un trofeo: Newcastle battuto 2-0

Il Manchester United vince la Carabao Cup e torna ad alzare un trofeo a distanza di sei anni dall’ultima volta. Svanisce sotto i colpi di Casemiro (34′) e Rashford (38′) il sogno del Newcastle, che non conquista un titolo da 54 anni. Un 2-0 che premia il cinismo in avvio dei red devils, ma nel complesso è un risultato che sta anche stretto a Ten Hag in una partita comunque spigolosa. Dopo 9′ Dalot è già sul tabellino dei cattivi. Un giallo pesante sulla fascia di Saint-Maximin che al 32′ ha la prima occasione: dribbling sul portoghese, palla sul destro e tiro, ma De Gea d’istinto respinge. Una parata decisiva perché due minuti più tardi lo United sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio piazzato di Shaw, Casemiro svetta di testa e batte Karius. Il Newcastle subisce il contraccolpo. Ma soprattutto subisce l’immediato raddoppio. Al 39′ Rashford inizia l’azione ed è destinatario dell’ultimo passaggio di Weghorst. A tu per tu con l’ex Liverpool, l’attaccante calcia e trova una deviazione decisiva di Botman. Si tratta del quarto autogol della storia delle finali della Coppa di Lega dopo Roger Kenyon (1977), Gordon Chisholm (1985) e Steven Gerrard (2005).

Nella ripresa Howe si gioca la carta Isak, togliendo Longstaff. L’assalto del Newcastle però è confuso, affidato più che altro alle progressioni di Saint Maximin, che sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Ten Hag cambia gli ammoniti: fuori Dalot, spesso in difficoltà, dentro Wan Bissaka. Tolto anche Fred per McTominay, mentre Weghorst lascia posto a Sabitzer. Isak aggiunge freschezza di gambe, ma non riesce ad incidere. Anche Murphy, entrato al posto di Saint Maximin, non va oltre una conclusione insidiosa nel finale di gara. L’ultima occasione è per lo United. Bruno Fernandes guida un contropiede e si presenta a tu per tu con Karius che gli nega il gol. La sostanza non cambia. Lo United torna ad aggiungere una coppa in bacheca. L’attesa delle Magpies continua.