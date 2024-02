Running, Terre di Siena Ultramarathon 2024: bis di Quercioli e Giacomelli, Chiappa trionfa nella 50 km

In archivio la nona edizione della Terre di Siena Ultramarathon, che ha visto più di mille runner popolare piazza del Campo ed ha vissuto anche quest’anno una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, nello scenario del territorio toscano. Per quanto riguarda i risultati, a trionfare nella 50 km sono stati Emanuele Quercioli e Sabrina Chiappa. L’atleta della Polisportiva Ellera ASD ha tagliato il traguardo in 3:32’33”, bissando il successo dell’anno precedente. Preceduti Alessio De Rossi (Vicenza Runners) in 3:40’39” e Lorenzo Artioli (Alzaia Naviglio Runners) in 3:44’30”. “Quest’anno il tempo è stato clemente, ci ha regalato il sole, pur non raggiungendo temperature troppo calde per correre al meglio” ha detto a caldo il vincitore. 4:24’46” invece il tempo di Chiappa (Running Station Team), che ha avuto la meglio su Cargniel Bergamasco, seconda in 4:25’28”, e Ionica Monica Circiu, terza in 4:36’18”. “La mia è stata una gara in rimonta. È stata dura ma che soddisfazione: ho vinto una delle gare che amo di più” ha spiegato.

La 32 km ha invece visto trionfare nel maschile Matteo Giacomelli con il tempo di 1:57’57”. “Sono riuscito a tenere il mio passo, ho mantenuto il mio ritmo e quest’anno mi sono anche goduto il panorama” ha detto il portacolori dell’ASD Runners San Gemini, anche lui al secondo successo consecutivo. Battuti Davide Rossetti (Lykos Triathlon Team ASD), 2:05’13”, e Federico Badiani (G.S. Orecchiella Garfagnana), 2:06’32”. Tra le donne, invece, successo per Arianna Lutteri (Team KM Sport) in 2:18’03”, davanti a Giusy Bari (Pisa Road Runners Club), seconda in 2:27’56”, ed Elisa Capezzuoli (ASD Polisportiva Volte Basse), terza in 2:34’54”. “È stata una bellissima esperienza, il tracciato è stupendo e anche molto allenante” ha commentato la campionessa.

Infine, per quanto riguarda la 18 km, vittorie per Matteo Rossi (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 59’58” e Cassandra Ulivieri (TX Fitness SSD) in 1:14’29”. Il primo ha battuto Matteo Cannucci (G.S. Il Fiorino), 1:02’03”, e Leonardo Grilli (Atletica Umbertide), in 1:02’59”, dichiarando: “Ho centrato i miei due obiettivi: vincere e fermare il crono sotto l’ora. Dedico questa vittoria a mia sorella, che sta studiando Infermieristica all’Università di Siena“. “Ho cercato di spingere bene sulle salite, è una bellissima corsa. Il tracciato è sfidante e a chi ancora non la conosce dico che ne vale davvero la pena” ha detto invece Ulivieri, capace di mettersi alle spalle Benedetta Rossi (Atletica Castello), 1:14’57”, e Roberta Pieroni (G.S. Orecchiella Garfagnana), 1:21’23”.