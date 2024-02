Nba, Nikola Jokic dominante a San Francisco: tripla doppia nella notte per la stella di Denver

Nella notte tra domenica e lunedì, si sono giocate ben undici partite, per quanto riguarda la regular season Nba, e non sono mancate le emozioni e i big match. Una delle partite più interessanti che si sono giocate nella nottata è sicuramente quella tra i Denver Nuggets e i Golden State Warriors. L’incontro, che è andato in scena al Chase Center di San Francisco, ha visto trionfare la franchigia del Colorado per 119-103.

Nella vittoria per la squadra di Michael Malone, sono state ottime le prestazioni di Aaron Gordon, autore di 17 punti e 6 rimbalzi e Jamal Murray, che ha messo a referto ben 27 punti. Il grande protagonista di serata è il numero 15 Nikola Jokic, che ha messo a segno una tripla doppia con cifre sbalorditive. Il serbo ha realizzato 32 punti, con più del 50% dal campo, 16 rimbalzi e 16 assist, numeri che danno la dimensione di quanto il “Joker”, soprannome della stella serba, sia dominante nella lega in tutte e due le metacampo, mettendosi in mostra con i suoi canestri incredibile e la sua visione di gioco che non ha eguali, caratteristiche che lo rendono un assoluto fenomeno. Con questa ennesima prestazione straordinaria, il fuoriclasse dei Nuggets da dimostrazione di come sia il candidato numero 1 per la conquista del premio di MVP in questa stagione regolare, sarebbe il terzo per lui. Con questa performance straordinaria, il campione Nba della scorsa stagione ha confermato così di essere il numero 1 della lega in questo momento, ribadendo che è lui il principale avversario da battere se si vuole conquistare l’anello.

I Denver Nuggets vogliono ripetere il successo alle Finals dell’anno scorso, e con Jokic in questa condizione straordinaria, la squadra di Malone è la prima candidata al successo finale, visto la grande esperienza del roster della franchigia del Colorado e la usa grande qualità. Jokic ha le idee chiare anche quest’anno, il lungo vuole vincere tutto per entrare ancora una volta nella storia di questo magnifico sport.