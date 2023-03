Running, RomaOstia Half Marathon: Italia rappresenta da Meucci e Yaremchuk

Avrà inizio domenica 5 marzo la Telepass RomaOstia Half Marathon. Il percorso prevede quasi quattro chilometri scorrevoli all’interno del quartiere EUR, e il lungo tratto tra i pini della via Cristoforo Colombo con finish line posizionata alla Rotonda di Ostia. La RomaOstia è nata del 1974 sotto la guida del patron Luciano Duchi, è da sempre una delle gare più partecipate e attese dei runner, caratteristica che anche quest’anno viene confermata dal crescente aumento della quota di iscritti stranieri che passano dall’9% del 2019 al 21% di quest’anno. Sui 21chilometri e 97 metri di percorso si misureranno tanti atleti italiani pronti a regalare tempi all’altezza delle élites mondiali: Francia, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania e Slovenia.

Ben rappresentati i colori azzurri nella gara maschile da Daniele Meucci che nel 2021 aveva realizzato il suo primato personale con 1h00.11. Gli altri italiani al via saranno gli azzurri Daniele d’Onofrio e Yassine El Fathaoui. Per le donne presente Sofia Yaremchuk, ucraina di nascita e cittadina italiana, potrebbe essere l’incognita per stravolgere tutti i pronostici. Da lei si attende il primato di mezza maratona italiano femminile, al momento detenuto da Nadia Ejjafini in 1.08.27. In coda alla partenza dell’ultima onda della Mezza Maratona, sarà dato il via alla tradizionale Fitwalking, aperta a tutti coloro che vogliono percorrere il bellissimo percorso camminando. Tempo limite di percorrenza pari a 3 ore e 30 minuti.