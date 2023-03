Atalanta, i convocati di Gasperini per la gara contro l’Udinese

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha convocato 20 giocatori per la gara di campionato contro l’Udinese, in programma domani alle ore 18 a Bergamo. Torna tra i presenti Pasalic, mentre non saranno disponibili Zapata, Scalvini e Hateboer. Ecco l’elenco completo:

Boga (10), Demiral (28), de Roon (15), Djimsiti (19), Ederson (13), Hojlund (17), Koopmeiners (7), Lookman (11), Maehle (3), Muriel (9), Musso (1), Okoli (5), Pasalic (88), Rossi (31), Ruggeri (22), Soppy (93), Sportiello (57), Toloi (2), Vorlicky (23), Zappacosta (77).