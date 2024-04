Running, risultati e ordine di arrivo Maratona Madrid 2024: uno-due Etiopia, vince Tafa davanti a Bekele

Non è arrivato il record della corsa, ma Mitku Tafa può essere comunque più che soddisfatto per aver vinto la Maratona di Madrid 2024. L’atleta etiope ha tagliato il traguardo in solitaria, laureandosi campione della 44esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città spagnola, che fa parte del circuito Rock ‘n’ Roll Running Series. Finale drammatico a Madrid, dove Tafa ha faticato in maniera incredibile, a un certo punto quasi trascinandosi anche per via dei crampi. Il vantaggio sugli inseguitori era però ampio ed alla fine l’etiope è riuscito ad avere la meglio in 02:08:58, pur avendo perso quasi 3 minuti sulla proiezione che aveva a circa 7 km dal traguardo. Secondo posto per il connazionale Fikre Bekele, staccato di 11 secondi. A completare il podio Douglas Chebii a 13 secondi dalla vetta. In top 5, infine, Gaddisa Tafa Dekebe e Musa Mitei.

Per quanto riguarda la prova femminile, a trionfare è stata la keniana Naom Jebet, che con il suo 02:26.20 ha stabilito il proprio primato personale, arrivato grazie ad un finale davvero strepitoso. Secondo posto per Bontu Bekele, la quale ha provato a restare agganciata fino alla fine ma si è dovuta arrendere ed ha finito per accusare 44 secondi di ritardo all’arrivo. Sul gradino più basso del podio infine un’altra etiope, Kebene Chala, a 1’10” dalla vincitrice.

ORDINE DI ARRIVO MARATONA MADRID UOMINI

Mitku Tafa 02:08:58 Fikre Bekele 02:09:09 Douglas Chebii 02:09:11 Gaddisa Tafa Dekebe 02:09:52 Musa Mitei 02:10:26 Embay Goitom 02:11:37 Justus Kipkorir Limo 02:12:27 Abraham Biwott 02:13:28 Dennis Kipkosgei 02:13:54 John Langat 02:14:44

ORDINE DI ARRIVO MARATONA MADRID DONNE