Running, Razine e Tuccitto vincono la X Corsa del Ricordo di Roma

Sono stati oltre 700 gli atleti e gli amatori che, fra competitiva di 10 km, non competitiva e gara di marcia, hanno partecipato alla X Corsa del Ricordo di Roma, andata in scena nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata di Roma e della Città Militare della Cecchignola. La giornata ha risposto in pieno alle finalità sportive e culturali volute da ASI, l’Ente di Promozione Sportiva che dal 2014 organizza la manifestazione, fortemente sostenuto dall’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia. Ancora una volta, i riflettori sono stati puntati sulla tragedia delle foibe e sull’esodo giuliano-dalmata.

Particolarmente interessante la gara: nel maschile, c’è stato il duello tra l’alfiere dell’Esercito Marouan Razine e Mohamed Zerrad dell’Atletica Vomano. I due protagonisti sono giunti quasi contemporaneamente sul traguardo ed è stato Razine a piazzare lo sprint vincente, chiudendo primo a 31:43. Terza piazza per Matteo Carlo Perri dell’Atletica Purosangue. Nel femminile, invece, a salire sul gradino più alto del podio è stata la pluricampionessa Alessia Tuccitto, della Caivano Runners, che ha fatto registrare il tempo di 35:33. Al secondo posto si è classificata Beatrice Mallozzi della Lazio Atletica Leggera, terza piazza per Sara Carnicelli dell’Athetica Vaticana.